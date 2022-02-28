Київський театр російської драми змінив назву на "драматичний театр імені Лесі Українки"

Працівники столичного театру російської драми та комедії імені Лесі Українки змінять назву на Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Давайте разом підтримаємо лайком правильне і довгоочікуванне рішення театру ім. Лесі Українки. Працівники столичного театру змінять назву на Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Від мене і кожного українця для них тричі "так". Закликаю всіх наслідувати такому прикладу! Підставою для офіційної зміни назви закладу у державному реєстрі юридичних осіб є наказ МКІП про внесення відповідних змін до статуту театру. Чекаю на такий наказ від керівництва і вже готовий його підписувати", - написав міністр у фейсбуці.

Ткаченко також опублікував посилання на звернення працівників театру.

"У цей складний для країни час кожен працівник театру відчуває відповідальність за майбутнє нашої держави. Ми живемо і працюємо в своїй країні, на своїй землі, ми, як і всі українці, будемо боротися за нашу землю, свободу та незалежність", - йдеться у зверненні.

Працівники наголошують, що вони підтримують рішення керівника театру щодо зміни назви театру.

"Весь колектив вболіває за ЗСУ і всіляко допомагає подолати ворога. Наші працівники вступають до лав тероборони, перераховують кошти, здають кров та волонтерять. Разом ми сила. Слава Україні!", - зазначили вони.

Нагадаємо, напередодні група радіостанцій TAVR Media відмовилась від "Русского радио Україна". Радіостанція з такою назвою більше не мовитиме в ефірі.

У 2020 році в Харкові офіційно перейменували станцію метро "Московський проспект". У 2016 році Московський проспект у Києві перейменували у проспект Степана Бандери.