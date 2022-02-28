Європейський парламент завтра ухвалить резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата

Перед голосуванням до євродепутатів звернеться Володимир Зеленський.

Європейський парламент завтра ухвалить резолюцію, яка закликає інституції ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ, а тим часом продовжувати працювати над інтеграцією в єдиний ринок ЄС.

Про це повідомляє «Європейська правда».

За даними видання, перед голосуванням до євродепутатів по відеозв’язку звернеться президент України Володимир Зеленський. Нагадаємо, сьогодні він підписав заявку на членство в Європейському Союзі.

Згідно з процедурою, лист-заява надсилається країні, яка головує в Раді ЄС, зараз це Франція. Після цього Рада інформує країни-члени, Європейський парламент та національні парламенти про заявку.

Засідання 27 міністрів має ухвалити рішення, щоб офіційно отримати думку Європейської комісії щодо заявки.

Існує період підготовки до вступу різної тривалості, упродовж якого країна-кандидат адаптує свої інституції, стандарти та інфраструктуру, щоб виконувати свої зобов’язання як держава-член.

Процес вступу передбачає відповідність критеріям вступу, включаючи прийняття та імплементацію законодавства ЄС.

Після вторгнення Росії ряд країн ЄС закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС.