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У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"

"Ваш уряд готується використати ваші гроші для знищення великої країни. Ми цього не допустимо".

У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
Фото: guardian.co.uk

У соцмережах з'явилось відеозвернення до громадян Росії нібито від угрупування хакерів Anonymous, які оголосили війну президенту Росії Володимиру Путіну.

"Вітаємо вас, громадяни Російської Федерації. Ми слідкуємо за ситуацією в Україні, коли російські солдати вбивають мирних жителів. Ми діятимемо рішуче і безжалісно щодо громадян РФ. Ви не хочете міняти владу. Ви не виходите на мітинги і не захищаєте свої права. Значить, ви заодно з кривавою владою Путіна. Тому ми підготували спеціальну операцію і для вас. Ваш уряд готується використати ваші гроші для знищення великої країни. Ми цього не допустимо", - йдеться в повідомленні.

Anonymous зазначили, що їхні дії вже завдали великих збитків Росії і попередили про нову "наймасштабнішу у світі" кібератаку.

"Громадяни РФ, 3 березня 2022 року з ваших банківських рахунків буде списано всі гроші і перераховано на користь Збройних сил України. Також реалізовується масштабна кібератака на інфраструктуру РФ... Чекайте на найбільшу кібератаку у світі. У вас є три дні, щоб вивести кошти. В іншому разі ви залишитесь без грошей. Ми - не бандити, як президент Путін. Ми лише хочемо відновити справедливість у світі. Ми Anonymous. Ми легіон. Чекайте на нас",- наголосили хакери.

Нагадаємо, раніше Anonymous записали особисте звернення, адресоване Путіну. Вони закликали його припинити атакувати Україну і погрожують серйозними наслідками, якщо він цього не зробить.

26 лютого Anonymous зламали сайт Міноборони РФ і злили базу даних, у мережі з'явилася інформація, що містить телефони, пошту та імена співробітників.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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