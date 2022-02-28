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Укренерго закликає населення продовжувати користуватися електроприладами і не вірити фейкам

Не існує жодних причин, щоб менше користуватися електроприладами

Укренерго закликає населення продовжувати користуватися електроприладами і не вірити фейкам
Фото: Макс Требухов

Сьогодні не існує жодних причин, щоб менше користуватися електроприладами - в енергосистемі достатньо електроенергії, щоб забезпечити населення, військових та інших споживачів.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія «Укренерго».

"Готуйте їжу на електроплитах, користуйтесь пральними машинами та іншими електроприладами, як і раніше. Вимикати світло в домівках варто лише, якщо цього вимагатиме ситуація, наприклад, для маскування під час обстрілів тощо. Енергосистема України працює стабільно!" - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, повідомлення про те, що плануються відключення світла в Києві та інших регіонах України – пропаганда ворога, заявляють у Національній енергетичній компанії «Укренерго».

Укренерго офіційно заявило про роботу Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі з 24 лютого 2022 року.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон пропонує негайно під'єднати українські електромережі до загальноєвропейської мережі.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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