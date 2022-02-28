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Інформація окупантів про захоплення ЗАЕС – це фейк, - Енергоатом

Повідомлення РосЗМІ є цинічним фейком.

Інформація окупантів про захоплення ЗАЕС – це фейк, - Енергоатом

ДП «НАЕК» Енергоатом» як оператор всіх українських атомних електростанцій – Запорізької, Рівненської, Хмельницької та Южно-Української – офіційно заявляє: інформація російських пропагандистських ЗМІ про те, що загарбники буцімто взяли під контроль Запорізьку АЕС, є цинічним фейком.

Про це повідомляється на офіційному сайті Енергоатому.

"Наразі всі чотири атомні станції перебувають під контролем України та працюють у штатному режимі. Енергоатом вживає всіх необхідних заходів для захисту АЕС, організовано посилену оборону ядерних об'єктів відповідними підрозділами, передбаченими законодавством", - сказано в повідомленні.

Порушень умов безпечної експлуатації немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на всіх АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває в межах чинних норм.

Станом на 9:00 поточна потужність НАЕК «Енергоатом» дорівнювала 7159 МВт.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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