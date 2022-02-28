Уряд Великобританії: санкції зруйнують російську економіку

Понад 100 компаній і олігархів, які є ядром режиму Путіна, постраждали від санкцій на суму 100 мільярдів фунтів стерлінгів, стверджує Лондон.

Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти Російської Федерації у відповідь на агресію проти України.

Про це повідомляє сайт уряду Сполученого Королівства.

Зокрема, санкції запроваджено проти Центробанку Росії, Російського фонду національного добробуту та Міністерства фінансів Російської Федерації.

Санкції проти Центробанку РФ мають, за повідомленням британського уряду, підірвати його здатність здійснювати валютні операції підтримати російський рубль.

Уряд Великобританії також обмежив можливість випуску російськими компаніями цінних паперів та інструментів фінансового ринку країни, а також заборонив експорт цілого ряду високоякісного та критичного технічного обладнання та компонентів у таких секторах, як електроніка, телекомунікації та аерокосмічна промисловість.

«Наш пакет санкцій - найсильніших економічних заходів, які Великобританія коли-небудь застосовувала проти Росії - завдасть руйнівних наслідків президентові Володимиру Путіну та Росії, – зазначено в повідомленні уряду. – Санкції зруйнують російську економіку і спрямовані безпосередньо на Володимира Путіна та його найближче оточення, включаючи Сергія Лаврова. Понад 100 компаній і олігархів, які є ядром режиму Путіна, постраждали від санкцій на суму 100 мільярдів фунтів стерлінгів через заморожування активів і заборони на поїздки».

Уряд Сполученого Королівства також анонсував розгляд парламентом країни законів, які заборонять Росії та російським компаніям залучати фінансування на грошових ринках Великобританії – найважливішого фінансового центру Європи.

Нагадаємо, раніше Велика Британія запровадила санкції проти ряду російських банків, державної оборонної корпорації «Ростех» та «Аерофлоту».

Також уряд країни анонсував заходи, які мають розправитися з брудними грошима російських олігархів.

Напередодні санкції проти російського Центробанку запровадив Європейський Союз.