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Великобританія розправиться з «брудними грошима» російських олігархів

Буде створено реєстр олігархів РФ. 

Великобританія розправиться з «брудними грошима» російських олігархів
Фото: EPA/UPG

Влада Британії планує внести до парламенту у понеділок закон, спрямований на припинення відмивання грошей та шахрайства. Він зумовлений вторгненням Росії в Україну, повідомляє CNN.

Згідно з заявою уряду, цей захід посилить правоохоронні органи для переслідування корумпованих олігархів та створить так званий «Реєстр закордонних організацій», в якому іноземці, які володіють нерухомістю у Великобританії, мають бути поіменно вказані. 

"У Великобританії немає місця брудним грошам", - йдеться в заяві прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона. «Ми рухаємося швидше та сильніше, щоб зруйнувати фасад, за яким так довго ховалися ті, хто підтримує путінську кампанію руйнування».

Уряд заявив, що реєстр встановлює новий стандарт глобальної прозорості, тому «злочинці не зможуть ховатись за секретними ланцюжками підставних компаній».

Реєстр матиме зворотну силу для нерухомості, купленої до 20 років тому в Англії та Уельсі та з 2014 року в Шотландії. Законопроєкт також передбачає ув'язнення терміном до п'яти років для будь-кого, хто порушить нові правила.

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