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Google Maps призупиняє роботу функції накладання трафіку в режимі реального часу в Україні

Функція навігації працює.

Google Maps призупиняє роботу функції накладання трафіку в режимі реального часу в Україні
Фото: EPA/UPG

Google Maps заблокував в Україні дві функції, що надають користувачам інформацію в режимі реального часу, повідомляє CNN. Зокрема йдеться про накладання трафіку в режимі реального часу, що деякі дослідники використовували для дистанційного спостереження за конфліктом, - а також Live Busyness, функцію, яка допомагає зрозуміти, наскільки популярним може бути місцезнаходження в даний момент часу.

Після консультацій із українською владою Google вирішила внести зміни, щоб забезпечити безпеку українців, йдеться у повідомленні компанії.

За словами Google, оновлення трафіку, як і раніше, доступні в Україні при використанні режиму навігації Google Maps.

Олександр ДемченкоОлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
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