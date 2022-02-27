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Німеччина відмовиться від російського газу

Для цього терміново збудують два термінали зрідженого природного газу.

Німеччина відмовиться від російського газу
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина планує знизити свою залежність від російського газу - про це повідомляє ZN. Для цього Німеччина будує два термінали зрідженого природного газу в Брунсбюттелі та Вільгельмсгафені та збільшує свої запаси природного газу.

"Ми зробимо більше для забезпечення надійного енергопостачання нашої країни. Ми маємо змінити курс, щоб подолати нашу залежність від імпорту окремих постачальників енергії", - сказав Олаф Шольц депутатам на спеціальному засіданні Бундестагу, присвяченому кризі в Україні. За його словами, що швидше Німеччина зможе розширити виробництво відновлюваної енергії, то краще.

Крім того, Німеччина збільшить обсяг природного газу у своїх сховищах на два мільярди кубометрів за рахунок довгострокових опціонів і закуповуватиме додатковий природний газ на світових ринках за погодженням з Європейським Союзом.

Як повідомляли раніше, Німеччина також зупиняє сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2" та передає Україні 1000 одиниць протитанкової зброї й 500 ракет Stinger.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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