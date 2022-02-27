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​ЄС підтримає Україну і вперше надасть летальну зброю третій країні

Також Євросоюз посилить санкції проти Кремля.

​ЄС підтримає Україну і вперше надасть летальну зброю третій країні
Фото: ЕРА/UPG

Євросоюз профінансує придбання і доставку зброї для України, щоб допомогти їй давати відсіч російській армії. Це буде першим таким випадком для ЄС. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми посилюємо підтримку України. Вперше ЄС профінансує закупівлю та доставку озброєння та обладнання в країну, що піддається нападу", - сказала вона.

Також, за словами фон дер Ляєн Євросоюз посилить санкції проти Кремля.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що для цієї допомоги буде створений спеціальний механізм координації з українською стороною, щоб допомога максимально відповідала потребам.

Нагадаємо, Німеччина передасть Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger.

Німеччина також дозволила Нідерландам надіслати Україні 400 реактивних систем залпового вогню для допомоги в боротьбі з російськими загарбниками.

Повідомлялося, що цей поворот може означати швидке збільшення європейської військової допомоги Україні, оскільки значна частина зброї та боєприпасів на континенті принаймні частково німецького виробництва, що дозволяє Берліну законно контролювати їхню передачу. 

Раніше Німеччина відмовляла Києву в постачанні зброї і блокувала доставку озброєння в Україну з низки країн. Однак, після того, як Російська Федерація оголосила нашій країні війну і почала бомбити та обстрілювати українські міста, Німеччина змінила своє рішення.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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