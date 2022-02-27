Українська делегація на переговори в Гомель не їде. Росіян попросили вирушити за "русским военным кораблём" - Никифоров

Українська делегація на перемовини до білоруського Гомеля не їде через неприйнятні вимоги, які висловили росіяни. Про це на сторінці у Facebook повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров. Водночас він зауважив, що формат переговорів у Гомелі дійсно обговорювався.

"Ми так само почули заяви про те, що російська делегація прибула до Гомеля на переговори. Маю заявити, що представників України там не буде. Такий формат справді обговорювався. Але в останній момент перемовники РФ висунули вимогу, що українська армія повинна спершу скласти зброю. На це негайно отримали пропозицію вирушити за “русским военным кораблем”. Тому їхні сьогоднішні заяви і рішення, попри все, демонстративно їхати до Гомеля – є лише інформаційним тиском і спробою перекласти відповідальність за зрив на Україну", – зазначив Никифоров.

Разом з тим він наголосив на тому, що Україна готова до перемовин, втім українська влада не готова вислуховувати будь-які попередні умови. Це стосується і місця проведення, зокрема Білорусі.

"Ми не можемо їхати до Білорусі, з території якої до наших міст прямують літаки та ракети. Так само у питаннях безпеки нашої делегації ми вимушені були б покладатися на гарантії сторони, яка приймає. З огляду на попередні події такі гарантії вартують дуже мало", – акцентував Никифоров.

Прессекретар президента наголосив: позиція України залишається незмінною – українська сторона готова зустрічатися у будь-якому нейтральному місці задля збереження життя українських громадян.

"Ми готові зустрічатися у будь-якому нейтральному місці : Баку, Стамбулі, Варшаві, Відні… Продовжіть самі. Ми й надалі запрошуємо Росію якнайшвидше сісти за стіл переговорів і вберегти життя своїх військових. Кожен день зволікання вартуватиме РФ непоправними людськими та економічними втратами" - зауважив Никифоров.

Раніше, як повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Росія намагається поставити Україну в ультимативні умови переговорів для закінчення розвʼязаної нею війни. Україна від цих ультимативних умов давно і різко відмовилася.

Подоляк вважає, що РФ маніпулює переговорним процесом і принижує Білорусь, використовуючи її.

Нагадаємо, сьогодні вранці медіа країни-окупанта написали, що перемовники від Росії прибули в Білорусь для переговорів з Україною і вони готові зробити це в Гомелі. Президент Володимир Зеленський відповів, що ми готові до перемовин у будь-якій країні, з території якої по Україні не пускають ракети.

Наразі відомо, що російську делегацію очолив помічник президента РФ Володимир Мединський.