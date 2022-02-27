Зачинити вікна та пити більше рідини: Що робити у разі аварій на хімічних об'єктах

Краще за все — негайно виїхати з місця близького до аварії, у разі не можливості виконуйте ці мінімальні поради

Зачинити вікна, зволожити повітря в кімнаті, більше пити рідини, одягти маски, промивати ніс та горло. Все це необхідно, аби мінімізувати можливий шкідливий вплив від аварій на хімічних об'єктах, для тих, хто опинився поряд із місцем надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє КМДА.

"Цю ніч окупанти спричиняють техногенні катастрофи: у Харковіпідірвано газопровід, у Василькові палає нафтобаза", - сказано у повідомленні.

Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:

Зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. Привідкритті — завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодичноміняйте її.

Уникайте тривалого перебування на повітрі.- Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставтеу вашому приміщенні ємності з водою для підвищення вологостіповітря.

Регулярно здійснюйте вологе прибирання.

Відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні тадверні отвори ізолюйте вологою тканиною.

Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислінапої (міральні напої, киснево-білкові коктейлі. Виключити газованінапої).

Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.

"Якщо маєте проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатковопроконсультуйтеся з лікарем.Краще за все — негайно виїхати з місця близького до аварії, у разі не можливості виконуйте ці мінімальні поради", - зазначено в тексті.

Нагадаємо у Харкові потужна пожежа через підтрив газопроводу окупантами.

Через пожежу на нафтобазі у Василькові громадян просять закривати вікна.