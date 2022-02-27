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У Харкові російські військові підірвали газопровід

У соцмережах поширюються відео з вибухом.

У Харкові російські військові підірвали газопровід

У Харкові потужна пожежа через підтрив газопроводу окупантами. У соцмережах поширюються відео вибуху. Інформацію про вибух на газопроводі підтвердили також в Офісі Президента.

Як також повідомляють у Харківській ОДА, горить газопровід у селі Данилівка

Нагадаємо, що українські війська відстоюють кордони Харкова, наразі перекриті всі напрямки. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що вчора окупаційні війська продовжували бойові дії з напрямку Дергачів, Циркунів та з Чугуївського напрямку. Були спроби прорвати оборону з боку Високого. Кілька ворожих танків зайшли у Харків, але були знищені.

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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