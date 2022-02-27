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Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси пального та їжі.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику щодо втрат російських окупаційних військ в Україні. вторгнення станом на 20:00 суботи, 26 лютого.

"Війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси пального та їжі. Противник зазнає значних втрат", – повідомили у Генштабі.

Загалом від початку вторгнення в Україну російська армія втратила:

  • 16 літаків
  • 18 вертольотів
  • близько 100 танків
  • 15 гармат
  • 1 ЗРК "Бук"
  • близько 540 бронеавтомобілів

Зокрема, в акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищено російський винищувач Су-30 СМ.

В Україні ворог втратив уже понад 3 000 живої сили.

Також російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України дають гідну відсіч агресору у всіх операційних районах. Бойовий дух українських воїнів високий.

Так, на Поліському напрямку наступ ворога зупинено на рубежі Бородянка, Буча, Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.

На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва. Підрозділи ЗСУ стримують загарбника. 

У Чернігівській області українські оборонці підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпальним.

"Противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському операційному районі, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська. У Волинському операційному районі ворог проводить демонстраційні дії", – йдеться у повідомленні.

Завдяки рішучій відсічі Об’єднаних сил мети РФ не змогла вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей.

На Південному напрямку противнику вдалося вийти на рубежі Скадовська та Голої Пристані. Сили оборони держави разом із Силами територіальної оборони ведуть запеклі бої, щоб не допустити закріплення по лівому берегу річки Дніпро.

У Генштабі закликали добровольців тероборони Херсонщини та Миколаївщини чинити опір агресору.

Російські спецпризначенці та диверсанти, всупереч Женевським конвенціям та правилам ведення війни, використовують об'єкти цивільної інфраструктури для прикриття своїх дій, констатують у штабі.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
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Фото: соцмережі
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Фото: Пресслужба ДСНС Київської області
Фото: Пресслужба ДСНС Київської області
Фото: Пресслужба ДСНС Київської області
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Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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