Більш ніж половина всіх російських військ зараз на території України, однак вони втратили ініціативу, – Пентагон

Більшість із понад 150 000 російських військ, зібраних раніше на кордонах, уже воюють проти України. Проте війська Росії «дедалі більше розчаровані втратою ініціативи», оскільки вони стикаються з жорстким опором України.

Про це пише The New York Times з посиланням на високопоставленого чиновника Міністерства оборони США.

За його інформацією, Москва вкинула в країну тисячі військових уздовж трьох основних колон на півночі та півдні, витрачаючи більше палива та матеріально-технічного забезпечення, ніж очікувала.

І попри те, що зараз Росія завела в Україну більш ніж половину своєї бойової потуги, її війська досі не контролюють жодного міста, хоча наближаються до столиці Києва та інших міст, сказав чиновник Пентагону. Російські військові літаки також не контролюють небо над Україною, оскільки українські винищувачі та засоби протиповітряної оборони продовжують вражати російські сили.

За словами представника Пентагону, з початку вторгнення в четвер Росія також запустила понад 250 ракет, переважно балістичних ракет малої дальності, деякі з яких вразили житлові райони.

Американські чиновники заявляють, що вони приєднуються до європейських союзників у продовженні поставок зброї та обладнання в Україну. У заяві в суботу Пентагон заявив, що додаткова військова допомога Україні в розмірі 350 мільйонів доларів, яку Білий дім оголосив пізно в п’ятницю, включатиме протитанкові ракети Javelin, а також стрілецьку зброю та боєприпаси, бронежилети та інше обладнання.

Нагадаємо, учора радник глави Офісу президента Олексій Арестович також заявив, що «російське військове керівництво пустило в хід усі сили, які були накопичені ними на українському напрямі».