Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Подоляк про переговори з РФ: позиції буде диктувати Україна
Подоляк про переговори з РФ: позиції буде диктувати Україна
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
У Василькові тривають бої, на вулицях Києва - активні бойові дії, - ЗСУ
У Василькові тривають бої, на вулицях Києва - активні бойові дії, - ЗСУ
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
ГоловнаСуспільствоВійна

Більш ніж половина всіх російських військ зараз на території України, однак вони втратили ініціативу, – Пентагон

Росія зіткнулася з жорстким опором України.

Більш ніж половина всіх російських військ зараз на території України, однак вони втратили ініціативу, – Пентагон

Більшість із понад 150 000 російських військ, зібраних раніше на кордонах, уже воюють проти України. Проте війська Росії «дедалі більше розчаровані втратою ініціативи», оскільки вони стикаються з жорстким опором України.

Про це пише The New York Times з посиланням на високопоставленого чиновника Міністерства оборони США

За його інформацією, Москва вкинула в країну тисячі військових уздовж трьох основних колон на півночі та півдні, витрачаючи більше палива та матеріально-технічного забезпечення, ніж очікувала. 

І попри те, що зараз Росія завела в Україну більш ніж половину своєї бойової потуги, її війська досі не контролюють жодного міста, хоча наближаються до столиці Києва та інших міст, сказав чиновник Пентагону. Російські військові літаки також не контролюють небо над Україною, оскільки українські винищувачі та засоби протиповітряної оборони продовжують вражати російські сили.

За словами представника Пентагону, з початку вторгнення в четвер Росія також запустила понад 250 ракет, переважно балістичних ракет малої дальності, деякі з яких вразили житлові райони.

Американські чиновники заявляють, що вони приєднуються до європейських союзників у продовженні поставок зброї та обладнання в Україну. У заяві в суботу Пентагон заявив, що додаткова військова допомога Україні в розмірі 350 мільйонів доларів, яку Білий дім оголосив пізно в п’ятницю, включатиме протитанкові ракети Javelin, а також стрілецьку зброю та боєприпаси, бронежилети та інше обладнання.

Нагадаємо, учора радник глави Офісу президента Олексій Арестович також заявив, що «російське військове керівництво пустило в хід усі сили, які були накопичені ними на українському напрямі».

Олег БазарОлег Базар, головний редактор LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також