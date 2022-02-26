Британія, Польща, Болгарія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Румунія та Словенія закрили свій повітряний простір для РФ

Завдяки перемовинам із авіаційними владами країн Європи, повітряний простір яких межує із Росією, а також за підтримки колег з Євроконтролю, міжнародна авіаційна спільнота відреагувала на численні вимоги щодо закриття повітряного простору для авіації РФ - в рамках підтримки України в боротьбі проти агресора.

Про це повідомила пресслужба Украероруху.

Відповідно до вже виданих NOTAM, Велика Британія, Польща, Болгарія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Словенія закрили свій повітряний простір для здійснення польотів (в тому числі транзитних) для авіакомпаній РФ.

Всі повітряні судна РФ, не можуть входити повітряний простір цих країн та змушені значно збільшувати маршрут польотів до Європи та Північної Америки.

Про такі ж наміри вже заявили й інші країни.

Рада ICAO (до складу якої входить 36 країн) засудила порушення територіальної цілісності та суверенітету держави-члена Організації Об'єднаних Націй, включаючи її повітряний простір. Було визнано, що такі дії суперечать принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй і статті 1 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція).

Рада ICAO також закликала Росіію припинити свою незаконну діяльність для забезпечення безпеки польотів та безпеки цивільної авіації та дотримуватися своїх зобов'язань як за Чиказькою конвенцією, так і за іншими відповідними міжнародними договорами про повітряне право.

Генеральний директор Євроконтролю Імон Бреннан висловив підтримку Україні, яка є члоенм орагнізації з 2004 року, та засудив агресію Росії. Євроконтроль закликав світову авіацію об’єднатися та підтримати Україну.