Польща анонсувала закриття повітряного простору для авіакомпаній Росії

Польський уряд збирається закрити повітряний простір для російських авіакомпаній.

Про це повідомив премʼєр-міністр Матеуш Моравецький.

"Я розпорядився підготувати постанову Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору для російських авіакомпаній", – написав він.

Poleciłem przygotowanie uchwały Rady Ministrów, która doprowadzi do zamknięcia przestrzeni powietrznej dla rosyjskich linii lotniczych. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 25, 2022

Нагадаємо, після початку повномасштабного наступу Росії на Україну Польща зняла всі коронавірусні обмеження для громадян, які бажають виїхати з України через вторгнення Росії.