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Польща анонсувала закриття повітряного простору для авіакомпаній Росії

Премʼєр  Матеуш Моравецький дав відповідне розпорядження. 

Польща анонсувала закриття повітряного простору для авіакомпаній Росії
прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Польський уряд збирається закрити повітряний простір для російських авіакомпаній.

Про це повідомив премʼєр-міністр Матеуш Моравецький

"Я розпорядився підготувати постанову Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору для російських авіакомпаній", – написав він. 

Нагадаємо, після початку повномасштабного наступу Росії на Україну Польща зняла всі коронавірусні обмеження для громадян, які бажають виїхати з України через вторгнення Росії.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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