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Втрати російської армії (фоторепортаж)
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Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)

Такої кількості втрат за такий час бойових дій Росія не зазнавала ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.

Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Фото: соцмережі

Сьогодні, 25 лютого, кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає понад тисячу осіб. Станом на 15:00 25 лютого орієнтовні втрати живої сили ворога становлять 2800 осіб.

У пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за весь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.

У командуванні Сухопутних військ наголосили, що російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо "Збройні сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта".

Оновлення. Міністерство оборони оновило статистику втрат окупаційної армії з початку вторгнення в Україну станом на 15:00.

З початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, військам країни-загарбника були завдані наступні втрати (орієнтовно):

  • танків – до 80
  • бойових броньованих машин різних типів – 516
  • літаки – 10
  • гелікоптери – 7
  • особового складу – 2800

Напередодні ввечері повідомляли, в перший день вторгнення Росії в Україну, за попередніми даними, було близько 400 вбитих російських військових. Було збито сім ворожих літаків, кілька російських вертольотів, взято десятки полонених.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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