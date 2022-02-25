Такої кількості втрат за такий час бойових дій Росія не зазнавала ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.

Сьогодні, 25 лютого, кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає понад тисячу осіб. Станом на 15:00 25 лютого орієнтовні втрати живої сили ворога становлять 2800 осіб.

У пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за весь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.

У командуванні Сухопутних військ наголосили, що російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо "Збройні сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта".

Оновлення. Міністерство оборони оновило статистику втрат окупаційної армії з початку вторгнення в Україну станом на 15:00.

З початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, військам країни-загарбника були завдані наступні втрати (орієнтовно):

танків – до 80

бойових броньованих машин різних типів – 516

літаки – 10

гелікоптери – 7

особового складу – 2800

Напередодні ввечері повідомляли, в перший день вторгнення Росії в Україну, за попередніми даними, було близько 400 вбитих російських військових. Було збито сім ворожих літаків, кілька російських вертольотів, взято десятки полонених.