Російський корабель підбив бункеровщик під прапором Молдови в Чорному морі

Звʼязку з судном немає.

Російський корабель підбив у Чорному морі бункеровщик "Міленіум Спіріт", що йшов під прапором Молдови.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

["Бункеровщик «Міленіум Спіріт» під прапором Молдови за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем. Обставини з'ясовуються, зв'язку із судном немає", – написав він.

Нагадаємо, вчора росіяни влучили в турецький корабель поблизу Одеси. Екіпаж не постраждав. На борту перебували 8 турецьких, 11 філіппінських та 11 українських членів екіпажу.