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Оприлюднено фото колони російських "градів", яку ЗСУ знищили біля Харкова

Наразі відомо про одного загиблого військового РФ.

Оприлюднено фото колони російських "градів", яку ЗСУ знищили біля Харкова
Фото: Макс Левін

Біля Харкова Збройні сили України знищили колону російських "градів", які вторглися на територію України.

Фото знищеної техніки окупанта оприлюднило Радіо Свобода.

Фото: Макс Левін

За словами кореспондента видання, на місці події є тіло загиблого російського військового. Про інші втрати живої сили наразі невідомо.

Російська техніка була знищена за кількасот метрів від харківської окружної дороги в Київському районі.

Знищені ЗСУ &quot;гради&quot; біля Харкова
Фото: Макс Левін
Знищені ЗСУ "гради" біля Харкова

Фото: Макс Левін

Фото: Макс Левін

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що біля Харкова українські захисники вранці зупинили ще одну спробу наступу – місто під контролем України.

За даними Міністерства оборони України, триває стримування російських військ, які наступають із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації на декількох напрямках.

Напередодні повідомляли, що на об'їзній дорозі Харкова українські захисники спалили 4 танки російських окупантів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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