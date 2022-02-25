Наразі відомо про одного загиблого військового РФ.

Біля Харкова Збройні сили України знищили колону російських "градів", які вторглися на територію України.

Фото знищеної техніки окупанта оприлюднило Радіо Свобода.

Фото: Макс Левін

За словами кореспондента видання, на місці події є тіло загиблого російського військового. Про інші втрати живої сили наразі невідомо.

Російська техніка була знищена за кількасот метрів від харківської окружної дороги в Київському районі.

Фото: Макс Левін Знищені ЗСУ "гради" біля Харкова

Фото: Макс Левін

Фото: Макс Левін

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що біля Харкова українські захисники вранці зупинили ще одну спробу наступу – місто під контролем України.

За даними Міністерства оборони України, триває стримування російських військ, які наступають із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації на декількох напрямках.

Напередодні повідомляли, що на об'їзній дорозі Харкова українські захисники спалили 4 танки російських окупантів.