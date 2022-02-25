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Прикордонникам, які захищали Зміїний, посмертно присвоять звання Героя України

У боях за острів Зміїний загинули 13 українських прикордонників.

Прикордонникам, які захищали Зміїний, посмертно присвоять звання Героя України
Фото: ДПСУ

13 українським прикордонникам, які загинули на бойовому посту, обороняючи від російських окупантів острів Зміїний, присвоять звання Героя України посмертно.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час звернення до народу.

"На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули, але не відступили. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну", – сказав глава Української держави.

Нагадаємо, 24 лютого ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників на острові Зміїному вимогами здатися. Прикордонники та ЗСУ мужньо тримали оборону. Усі 13 прикордонників загинули в боях за Зміїний. Острів захопили окупанти.

Зміїний – острів у Чорному морі, входить до складу Кілійського району Одеської області. Житлові споруди на острові становлять селище Біле Одеської області.

Статус Зміїного мав велике значення під час розгляду в Міжнародному суді ООН територіальної суперечки між Україною і Румунією про делімітацію континентального шельфу та виключної економічної зони, багатих запасами нафти і газу. 3 лютого 2009 року було ухвалено рішення, згідно з яким Зміїний визнано островом, а не скелею.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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