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Евакуаційний рейс Інтерсіті з Харкова планується після 13:00

Після цього курсування швидкісних поїздів буде тимчасово обмежено.

Евакуаційний рейс Інтерсіті з Харкова планується після 13:00
Фото: Укрзалізниця

Евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова планується після 13:00. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Після цього курсування швидкісних поїздів буде тимчасово обмежено, вивезення продовжиться вагонами далекого сполучення та регіональними експресами.

Курсувати країною продовжують близько 80% пасажирських поїздів, додали залізичники.

“На жаль, забезпечити дотримання графіка наразі не є можливим, тож поїзди продовжують рухатись із затримками через оперативні зміни маршрутів, зниження швидкості поблизу станцій з бомбосховищами та очікування безпечного “вікна” для проїзду”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харківській області продовжується наступ російських військ.

Одразу після того, як президент РФ Путін заявив 24 січня про початок "спеціальної військової операції на Донбасі", в Києві та Харкові пролунали потужні вибухи. Після цього по передмістю Харкова було завдано удару некерованими ракетами "Смерч".

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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