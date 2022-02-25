Як громадянам перешкоджати російським окупантами на вулицях: поради тероборони

Захисники закликають триматися подалі від місць, де вони вже вступили в бій.

Територіальна оборона України закликала блокувати російську техніку на вулицях українських міст.

Блокувати їх пересування треба власними силами, повідомили на сторінці Міноборони в Facebook.

"Виходьте з українськими прапорами на вулиці, знімайте російських окупантів на камери своїх телефонів. Нехай вони знають, що їх тут не чекають, що їм тут чинитиме опір абсолютно кожен. Покажіть їм, що вони не визволителі, а окупанти на чужій землі", – закликали військові.

Вони додали, що не можна наближатися до місць, де українські захисники вже ведуть бій з окупантами.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Тепер долучитися до тероборони можна і патріотам старше від 60 років. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

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