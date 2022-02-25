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Україна не боїться теми нейтрального статусу, - Подоляк

Радник голови ОП заявив про викривлення контексту слів про нейтральний статус.

Україна не боїться теми нейтрального статусу, - Подоляк
Михайло Подоляк
Фото: Скріншот відео

Україна не боїться теми нейтрального статусу. Так радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про готовність України до перемовин з Росією щодо нейтрального статусу, викривлену російськими ЗМІ.

"Україна вважає необхідним якнайшвидше припинення бойових дій та відновлення нормального життя людей. Якщо з Москви ми чуємо, що в такій розмові їх цікавить тема нейтрального статусу, то ми не боїмося такої теми і в рамках широкого діалогу про гарантії безпеки держави та людей можемо обговорювати таку тему. Ми не редагуємо заголовки ЗМІ та не можемо авторизувати те, що скорочують та переформатують під гучний заголовок. Президент Зеленський говорив про це у своєму зверненні, переслухайте його слова. Саме це формулювання ми можемо підтвердити, а не те, що в іншому контексті пішло за заголовками", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на Подоляка, що Україна готова до переговорів з Росією, якщо отримає гарантії.

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