Зеленський: ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави (звернення)

Росія атакувала всю територію України. І сьогодні наші захисники зробили дуже багато.Про це у зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, додавши, що захисники блискуче захищають країну.

"Захистили майже всю територію, яка зазнала безпосередніх ударів. Відбивають ту, яку ворогу вдалося зайняти. Наприклад, Гостомель під Києвом. Це дає більше впевненості столиці", - зазначив президент.

За його словами і за попередніми даними, загинули 137 військових і цивільних.

"На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде надано звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну", - зазначив президент.

Він також спростував інформацію, що поїхав з Києва.

"Протягом дня я провів десятки міжнародних переговорів, безпосередньо керував обороною. І я залишусь у столиці. Моя родина також в Україні. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер один. Мою родину – як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши Главу держави", - заявив Зеленський.

Він закликав киян бути уважними, дотримуватися правил комендантської години через диверсійні групи, які зайшли до міста.

"Скільки б розмов сьогодні я не проводив з лідерами інших держав, я чув декілька речей. Перше – нас підтримують. І я вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно. Не просто словами.

Але є й друге – ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Всі бояться.

Сьогодні ми чули з Москви, що вони таки хочуть говорити. Вони хочуть говорити про нейтральний статус України.

Я кажу всім партнерам нашої держави: зараз вирішується доля нашої країни. Я запитую у них: ви з нами? Вони відповідають, що з нами. Але нас із собою в Альянс брати не готові", - зазначив президент.

"Я запитав у двадцяти семи лідерів Європи, чи бути Українів НАТО. Прямо запитав. Всі вони бояться. А ми не боїмося. Не боїмося говорити з Росією. Не боїмося говорити про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмося говорити про нейтральний статус. Але які у нас будуть гарантії безпеки? Та які країни їх дадуть? Розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно. Розмовляти про зупинення вогню потрібно. Але зараз доля країни повністю залежить від нашої армії,наших сил безпеки, усіх наших захисників. І нашого народу, вашої мудрості", - резюмував президент.