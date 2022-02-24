Зеленський ​закликав лідерів ЄС стати пліч-о-пліч з Україною та зупинити Росію

Президент наголосив, що зараз в Україні вирішується доля всієї Європи.

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС – учасників надзвичайного засідання Європейської ради стати пліч-о-пліч з Україною та зупинити російського агресора.

Про це повідомила пресслужба президента.

Зеленський наголосив, що зараз в Україні вирішується доля всієї Європи.

"В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі. Слід негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його засобів для продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти українській армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН", - заявив президент.

"Наші люди гинуть за свободу України та Європи. Ми довго чекали біля відкритих дверей. Ми запитали про членство в НАТО – відповіді не почув. Зараз потребуємо міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій", - додав Зеленський.

Раніше Зеленський обговорив з лідерами західних держав російський наступ і зазначив, що наразі будується антипутінська коаліція.