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Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим"

Волонтери заявили, що разом зі сторінкою заблокувалися понад $250 тис.

Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим"
Фото: Вікіпедія

Платформа Patreon, що надає незалежним проєктам можливість фінансової підтримки за системою підписок, видалила сторінку фонду "Повернись живим", який надає підтримку Збройним силам України.

Про це повідомила команда Фонду.

"Patreon видалив сторінку фонду. Без попереджень. У дуже непростий для України час", - йдеться в повідомленні.

Наразі команда "Повернись живим" готує офіційні звернення і закликає всіх небайдужих розповсюджувати цю інформацію.

"Готуємо офіційні звернення. І закликаємо всіх небайдужих розповсюджувати інформацію про факт блокування нашої сторінки, разом з якою невідомо куди поділися/заблокувалися понад $250 тис.

Нам важливо достукатися до керівництва Patreon", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні "Повернись живим" отримав найбільший грошовий переказ за всю історію свого існування - засновник DOU Максим Іщенко перерахував волонтерам 5 мільйонів гривень. Ще 1 мільйон фонд отримав від стартапу Awesomic.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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