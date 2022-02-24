Об'єднані сили змогли зірвати кремлівський план швидкого наступу, - штаб ООС

Станом на 20:00 ситуація в Донецькому оперативному районі напружена, але контрольована українськими військовими. Тривають обстріли зі сторони російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Усі військові підрозділи чинять запеклий опір російській навалі, а українські воїни демонструють безпрецедентну мужність і героїзм. Об'єднані сили змогли зірвати кремлівський план швидкого наступу", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що, незважаючи на численні атаки, авіацію, артилерійські та ракетні удари, а також велику кількість броньованої техніки, ворог не зміг просунутися вглиб України на східному напрямку. Українським захисникам вдалося відбити атаки, відстояти та утримати всі ключові населені пункти та об'єкти інфраструктури.

На Луганському напрямку протягом дня найзапекліші бої точилися за Щастя, Станицю Луганську, Лобачеве, Біловодськ, Старобільськ.

У боях за Щастя було знищено два ворожі танки та захоплено один танк і одну ЗУ-23-2. В районі окупованої Сентянівки наші артилеристи зупинили вогнем ворожу змішану колону броньованої техніки, "градів" та автомобільної техніки.

На Донецькому напрямку найгарячіше було в районах населених пунктів Новотроїцьке, Новогнатівка, Павлопів і Піщевик.

"Станом на зараз нових спроб прориву противника не зафіксовано, спостерігається зменшення вогневої активності на деяких напрямках. Українські воїни міцно утримують свої позиції та завдають втрат агресору", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, сьогодні о п'ятій ранку президент РФ Володимир Путін заявив про наступ на Україну під приводом "спеціальної військової операції на Донбасі".