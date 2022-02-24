У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
Ворог обстрілює Одесу і область, є загиблі (оновлено)
Ворог обстрілює Одесу і область, є загиблі (оновлено)
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ГоловнаСуспільствоВійна

Об'єднані сили змогли зірвати кремлівський план швидкого наступу, - штаб ООС

Ситуація в зоні ООС напружена, але контрольована українськими військовими.

Об'єднані сили змогли зірвати кремлівський план швидкого наступу, - штаб ООС
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Станом на 20:00 ситуація в Донецькому оперативному районі напружена, але контрольована українськими військовими. Тривають обстріли зі сторони російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Усі військові підрозділи чинять запеклий опір російській навалі, а українські воїни демонструють безпрецедентну мужність і героїзм. Об'єднані сили змогли зірвати кремлівський план швидкого наступу", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що, незважаючи на численні атаки, авіацію, артилерійські та ракетні удари, а також велику кількість броньованої техніки, ворог не зміг просунутися вглиб України на східному напрямку. Українським захисникам вдалося відбити атаки, відстояти та утримати всі ключові населені пункти та об'єкти інфраструктури.

На Луганському напрямку протягом дня найзапекліші бої точилися за Щастя, Станицю Луганську, Лобачеве, Біловодськ, Старобільськ.

У боях за Щастя було знищено два ворожі танки та захоплено один танк і одну ЗУ-23-2. В районі окупованої Сентянівки наші артилеристи зупинили вогнем ворожу змішану колону броньованої техніки, "градів" та автомобільної техніки.

На Донецькому напрямку найгарячіше було в районах населених пунктів Новотроїцьке, Новогнатівка, Павлопів і Піщевик.

"Станом на зараз нових спроб прориву противника не зафіксовано, спостерігається зменшення вогневої активності на деяких напрямках. Українські воїни міцно утримують свої позиції та завдають втрат агресору", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, сьогодні о п'ятій ранку президент РФ Володимир Путін заявив про наступ на Україну під приводом "спеціальної військової операції на Донбасі".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також