"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
Ворог обстрілює Одесу і область, є загиблі (оновлено)
Ворог обстрілює Одесу і область, є загиблі (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Щастя під контролем, Піщевик відбили – зведення станом на 18 годину

Тривають обстріли вздовж всієї лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях.

Щастя під контролем, Піщевик відбили – зведення станом на 18 годину
Фото: president.gov.ua

Спроба прориву російських військ у районі Піщевика Донецької області завершилася невдачею. Ворог відступив з втратами. 

Про це повідомили в пресслужбі Верховної Ради. 

У бою за Піщевик українські військовослужбовці знищили 4 танки противника. 

Населений пункт Щастя перебуває під контролем наших захисників.

Станом на 18:00 з боку збройних сил РФ тривають обстріли вздовж всієї лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, вранці 24 лютого ворог оголосив наступ на Щастя. Українські захисники відбили місто і взяли в полон окупантів. Біля Піщевика ворог намагався прорватись на 16 танках, захисники застосували NLAW. 

Окупаційні війська станом на 18:00 здійснили 392 обстріли по Україні і намагаються рухатися всередину країни. Зруйновано 6 мостів. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також