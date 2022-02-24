Щастя під контролем, Піщевик відбили – зведення станом на 18 годину

Тривають обстріли вздовж всієї лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях.

Спроба прориву російських військ у районі Піщевика Донецької області завершилася невдачею. Ворог відступив з втратами.

Про це повідомили в пресслужбі Верховної Ради.

У бою за Піщевик українські військовослужбовці знищили 4 танки противника.

Населений пункт Щастя перебуває під контролем наших захисників.

Станом на 18:00 з боку збройних сил РФ тривають обстріли вздовж всієї лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, вранці 24 лютого ворог оголосив наступ на Щастя. Українські захисники відбили місто і взяли в полон окупантів. Біля Піщевика ворог намагався прорватись на 16 танках, захисники застосували NLAW.

Окупаційні війська станом на 18:00 здійснили 392 обстріли по Україні і намагаються рухатися всередину країни. Зруйновано 6 мостів.