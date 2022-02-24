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Очільник УПЦ МП закликав молитися за українське військо

Митрополит Онуфрій звернувся до президента Росії з проханням негайно припинити братовбивчу війну.

Очільник УПЦ МП закликав молитися за українське військо
Фото: Politeka

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій звернувся до громадян України у зв'язку з початком повномасштабного наступу Росії. Він закликав молитися за українське військо, державу та народ.

Текст звернення оприлюднив Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

«На превеликий жаль, Росія розпочала військові дії проти України, і в цей доленосний час закликаю вас не впадати в паніку, бути мужніми і проявити любов до своєї Батьківщини і один до одного. Закликаю вас перш за все до посиленої покаянної молитви за Україну, за наше військо і наш народ, прошу забути взаємні чвари і непорозуміння та об’єднатися любов’ю до Бога і до нашої Батьківщини, – зазначив митрополит Онуфрій. – В цей трагічний час ми виражаємо особливу любов та підтримку нашим воїнам, які стоять на сторожі та оберігають і захищають нашу землю і наш народ. Нехай Бог їх благословить і береже!»

Він також звернувся до президента Росії з проханням негайно припинити братовбивчу війну. 

«Український і російський народи вийшли із дніпровської купелі хрещення, і війна між цими народами – це повторення Каїнового гріха, який із заздрості убив свого рідного брата. Така війна не має виправдання ні у Бога, ні в людей», – наголосив предстоятель УПЦ Московського патріархату.

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