Ситуація на західному кордоні спокійна, – ДПСУ

Спостерігається збільшення інтенсивності руху через пункти пропуску. Конфліктних ситуацій не виникало.

Станом на 15:00 четверга, 24 лютого, ситуація в пунктах пропуску на західному кордоні України залишається стабільною. Спостерігається збільшення інтенсивності руху через пункти пропуску.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"Зауважимо, що наразі жодних обмежень щодо виїзду громадян України за кордон, за винятком визначених законодавством випадків, немає. Пропускні операції здійснюються ритмічно. Конфліктних ситуацій не виникало", – сказано в повідомленні. Пожвавлення руху на виїзд з України зафіксовано в пунктах пропуску «Грушів», «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині», «Смільниця», що на кордоні з Польщею, де перебувають від 80 до 230 легковиків.

На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають приблизно по 70-80 автомобілів.

Перетину кордону до Угорщини у п’яти пунктах пропуску наразі очікують майже 300 автівок.

На виїзд до Румунії у трьох пунктах пропуску очікують своєї черги понад 350 легкових авто.

Раніше повідомляли, що Польща скасувала всі коронавірусні обмеження для охочих виїхати українців.