​Ключове завдання росіян – прибрати вище керівництво країни, створити максимальну паніку, – брифінг ОПУ

Запеклі бої з Росією зараз ідуть по всій лінії кордону, зокрема біля Сум і Харкова. Атакують і Одеську область.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив на брифінгу.

"Тактика росіян повністю зрозуміла – вони хочуть відсікти частину країни, і там вони входять масштабними колонами. ЗСУ працюють достатньо ефективно і наносять великих втрат росіянам. Це про цей бік війни. Щодо точкових закидів вертольотами чи десантуванням з вертольотів чи з кораблів – маємо спробу дестабілізувати ситуацію у ряді великих міст – Харків і Київ. Ключове завдання росіян, як я розумію, вже зараз це зрозуміло, це прибрати вище керівництво країни, створити максимальну паніку, обезголовити все керівництво, щоб не було легітимної влади, після цього спробувати завести когось зі своїх", – заявив він.

Подоляк додав, що ворог намагається ламати не тільки військову інфраструктуру, а й частково цивільну. Він не виключив спроби проникнути в урядовий квартал.

Нагадаємо, з білоруського кордону ворог атакував Київську область. На Київщині ворог також обстріляв Бровари. Унаслідок ракетного удару по військовому обʼєкту загинули шестеро осіб, 12 людей поранено.

Також окупант здійснив атаку на аеропорт Гостомеля, під час якої втратив три свої вертольоти. Ще один російський Ка-52 ППО України збила над Межигірʼям.