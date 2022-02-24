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Туреччина закликає Росію негайно припинити агресивні дії проти України

Відповідну заяву опублікувало МЗС республіки. 

Туреччина закликає Росію негайно припинити агресивні дії проти України
Фото: телеканал ДОМ

Анкара відкидає і вважає неприпустимою військову атаку, розпочату ЗС Росії проти України. Про це йдеться в заяві МЗС Туреччини, поширеній у четвер в Анкарі, повідомляє агентство Anadolu

«Дії Росії означають не просто зняття з порядку денного Мінських домовленостей, а й грубе порушення норм міжнародного права, що є серйозною загрозою для безпеки в регіоні та світі в цілому. Туреччина закликає Росію негайно припинити необґрунтовані та незаконні дії щодо України», - сказано в заяві.

Анкара виступає проти будь-яких спроб насильницької зміни державних кордонів, наголошено в документі.

«Туреччина виступає за повагу до територіальної цілісності та суверенітету всіх країн. Анкара продовжить підтримку політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України», - йдеться в заяві.

Також повідомляють про завершення засідання ради безпеки Туреччини щодо атаки Росії на Україну.

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