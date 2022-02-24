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Генштаб оприлюднив інформацію про перших російських полонених (оновлено)

Як "місце роботи" одного із них вказано паблік "Ввічливі люди".

Українська армія взяла в полон перших військовослужбовців збройних сил Росії.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Військовослужбовці 93 ОМБр взяли в полон двох російських окупантів з в/ч 91701 ямпільського мотострілецького полку", – написав він у фейсбуці.

Оновлення. Один із полонених – 19-річний Рафік Рахманкулов із Петровська Саратовської області. Як "місце роботи" у нього вказано паблік "Ввічливі люди". У соцмережі він оприлюднює багато фотографій у формі (військова розвідка) та з іншими солдатами, повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

Фото: facebook.com/CinCAFU

Фото: facebook.com/CinCAFU

Фото: facebook.com/CinCAFU

Фото: facebook.com/CinCAFU

Радник глави МВС Антон Геращенко зазначив, що російські військові тепер будуть у повній безпеці. Їхньому життю нічого не загрожує.

Він закликав російських матерів виходити на вулиці з вимогою зупинити війну.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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