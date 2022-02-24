Російська техніка пішла на прорив Київської області з кордону Білорусі

У Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча" – це кордон з Білоруссю.

Прикордонники разом з українськими військовими прийняли бій, повідомили в ДПСУ.

"Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснено обстріли з "градів". Зазначимо, прикордонні підрозділи, залежно від ситуації, передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії зі Збройними силами України та Нацгвардією", – зазначили в повідомленні.

Авіаобстрілів, за даними ДСНС, у Київській області зазнали:

Білоцерківський район: с. Ольшаниця

Вишгородський район: с. Нові Петрівці

Броварський район: с. Калинівка

Фастівський район: с. Данилівка

Обухівський район: м. Васильків

Бориспільський район: с. Ревне

Це тільки ті місця, де були пожежі й залучали ДСНС.

Фото: гугл КПП Вільча

Нагадаємо, на Київщині ворог також обстріляв Бровари. Унаслідок ракетного удару по військовому обʼєкту загинули шестеро осіб, 12 людей поранено.

Також окупант здійснив атаку на аеропорт Гостомеля, під час якої втратив три свої вертольоти. Ще один російський Ка-52 ППО України збила над Межигірʼям.