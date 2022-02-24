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Президент Чехії Земан закликав від'єднати Росію від SWIFT

"Настав час запровадити більш жорсткі санкції, ніж були заплановані раніше".

Президент Чехії Земан закликав від'єднати Росію від SWIFT
Президент Чехії Мілош Земан
Фото: EPA/UPG

Президент Чехії Мілош Земан закликав країни Заходу запровадити більш жорсткі санкційні заходи щодо Росії, зокрема, від'єднати її від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Про це глава республіки заявив під час телевізійного звернення до своїх співгромадян. 

"Я вважаю, що настав час розпочати більш жорсткі санкції, ніж були заплановані раніше. І під цим я маю на увазі насамперед санкції в галузі Swift – міжнародної банківської мережі, що означало б відключення Російської Федерації від платіжної мережі. Божевільних треба ізолювати: протистояти їм і словами, і конкретними заходами", - зауважив Земан. 

Президент Чехії також висловив підтримку Україні, уряду України та українським громадянам і наголосив, що агресію не можна терпіти. 

"Вірю, що ситуація заспокоїться, але не боягузливим компромісом, а рішучими діями проти агресорів. Мені дуже шкода, що до цього дійшло, але ми повинні поводитися як безстрашні люди, які не терплять агресію", - сказав Земан. 

Нагадаємо, цього четверга глава Єврокомісії має представити стратегічні обмежувальні заходи ЄС щодо Росії.

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