Радбез ООН: Німеччина та Франція закликали Росію припинити атаку проти України

Німеччина закликала Росію негайно припинити військові дії проти України та відвести війська. Про це під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН заявила постійний представник ФРН Антьє Леендерце. За її словами, наразі Москва своїми діями порушує основні принципи Статуту ООН.

"Німеччина закликає Росію негайно зупинити військову операцію та відвести війська", - заявила постпред ФРН при ООН.

Водночас високий представник Франції в ООН Ніколя де Рів'єр під час засідання Радбезу закликав Росію дотримуватися гуманітарного права. Водночас він повідомив, що Париж офіційно засуджує акт війни проти України.

"Росія обрала війну, Франція засуджує початок військових дій", - вказав посол.

Постпред Росії при Організації відмовився визнавати атаку Росії проти України актом війни, іменувавши це "військовою операцією".