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Євросоюз закликав Росію припинити видачу паспортів мешканцям ОРДЛО

Європа також вимагає від РФ припинити змінювати демографічну структуру Криму, переселяючи на півострів власне населення.

Євросоюз закликав Росію припинити видачу паспортів мешканцям ОРДЛО
Фото: предоставлено Павлом Лысянским

Постійний представник ЄС при ООН посол Олоф Ског заявив, що РФ повинна негайно припинити практику видачі своїх паспортів мешканцям ОРДЛО.

Про це Ског сказав під час виступу на Генасамблеї ООН, повідомляє "Укрінформ".

"Ми закликаємо Росію згорнути політику видачі великої кількості російських паспортів громадянам України, які проживають у неконтрольованих урядом районах Донецької та Луганської областей. Ця практика прямо суперечить духу та меті Мінських угод й підриває незалежність, суверенітет й територіальну цілісність України", - сказав постійний представник ЄС при ООН.

Ског закликав Російську Федерацію припинити порушувати права людини у Криму, а також звільнити усіх утримуваних на півострові політв'язнів.

Він додав, що РФ має припинити "змінювати демографічну структуру Криму переселяючи на півострів власне населення".

Нагадаємо, Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу щодо загострення ситуації на Донбасі повідомив, що Росія видала 800 тисяч паспортів жителям окупованих територій.

В Держдумі порахували, що на тимчасово окупованій Росією території Донецької та Луганської областей вже видали не менш ніж 773 тисячі російських паспортів.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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