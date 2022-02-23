Джонсон доручив переглянути ліцензію RT у Британії й анонсував нові поставки зброї в Україну

Глава уряду також повідомив про плани запровадити більше санкцій проти Росії.

Уряд Великої Британії звернувся до медіарегулятора Ofcom з проханням переглянути рішення про видачу ліцензії на мовлення телеканалу RT (Russia Today).

Про це прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, виступаючи у палаті громад британського парламенту, передає ВВС.

"Міністр цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту Великобританії Надін Дорріс надіслала запит до Ofcom із проханням наново вивчити питання з ліцензією на мовлення телеканалу RT", – сказав Джонсон.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс зазначала, що Russia Today "регулярно транслює пропаганду та фальшиві новини і фактично є рукою російської держави".

Побоювання з приводу мовника посилилися останніми днями, оскільки депутати закликали Бориса Джонсона до більш жорсткої відповіді на рішення президента Росії Володимира Путіна визнати так звані Донецьку та Луганську народні республіки, пише The Telegraph.

Окрім того, прем’єр-міністр Британії оголосив, що Лондон надасть Україні додатковий пакет військової допомоги на тлі "дедалі загрозливішої поведінки з боку Росії".

Як повідомляє Sky News, цей пакет включатиме як летальну, так і нелетальну допомогу, наприклад оборонну зброю.

Також Джонсон повідомив про плани запровадити більше санкцій проти Росії.

Нагадаємо, на початку лютого Німеччина заборонила мовлення російського телеканалу Russia Today. У відповідь МЗС Російської Федерації оголосило про припинення роботи в країні німецької міжнародної мовної компанії "Німецька хвиля" (Deutsche Welle).