Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
​У центрі Києва знову сталася стрілянина біля обмінника, поліція затримала 14 осіб (оновлено)
​У центрі Києва знову сталася стрілянина біля обмінника, поліція затримала 14 осіб (оновлено)
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Прем’єр Британії Джонсон прибув в Україну і зустрівся із президентом Зеленським (оновлено)
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Матеуш Моравецький: «Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно»
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Путін попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Перезавантаження системи оборони України як виклик часу
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
Делегація РФ залишила засідання Радбезу ООН щодо України під приводом зустрічі з генсеком
ГоловнаСвіт

Німецький регулятор заборонив російський телеканал RT DE

Причиною стала відсутність необхідного дозволу на мовлення.

Німецький регулятор заборонив російський телеканал RT DE
Фото: korrespondent.net

Комісія з допуску та нагляду німецького медіарегулятора Medienanstalten з 1 лютого заборонила розповсюдження у Німеччині телепрограми німецького каналу російського державного мовника RT – RT DE через супутник, інтернет і мобільні платформи.

У пресслужбі німецького регулятора заборону пояснили відсутністю дозволу на мовлення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Програма RT DE - це телерадіопрограма, якій потрібен дозвіл, і для якої відповідно до параграфа 52 державного договору про ЗМІ її допуск не вимагався і не видавався", - йдеться у повідомленні.

Головний редактор RT Маргарита Сімоньян написала у своєму Telegram-каналі, що RT DE Productions не здійснює мовлення. Компанія виробляє кілька програм для телеканалу RT DE, який мовить з Москви і має відповідні права на мовлення в Німеччині.

МЗС Росії пригрозило вжити заходів у відповідь у зв'язку з рішенням про заборону мовлення телеканалу RT DE.

У вересні минулого року YouTube видалив два німецьких канали російського державного мовника RT – RT DE та Der Fehlende Part (DFP) через фейки про коронавірус.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також