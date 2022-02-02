Німецький регулятор заборонив російський телеканал RT DE

Комісія з допуску та нагляду німецького медіарегулятора Medienanstalten з 1 лютого заборонила розповсюдження у Німеччині телепрограми німецького каналу російського державного мовника RT – RT DE через супутник, інтернет і мобільні платформи.

У пресслужбі німецького регулятора заборону пояснили відсутністю дозволу на мовлення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Програма RT DE - це телерадіопрограма, якій потрібен дозвіл, і для якої відповідно до параграфа 52 державного договору про ЗМІ її допуск не вимагався і не видавався", - йдеться у повідомленні.

Головний редактор RT Маргарита Сімоньян написала у своєму Telegram-каналі, що RT DE Productions не здійснює мовлення. Компанія виробляє кілька програм для телеканалу RT DE, який мовить з Москви і має відповідні права на мовлення в Німеччині.

МЗС Росії пригрозило вжити заходів у відповідь у зв'язку з рішенням про заборону мовлення телеканалу RT DE.

У вересні минулого року YouTube видалив два німецьких канали російського державного мовника RT – RT DE та Der Fehlende Part (DFP) через фейки про коронавірус.