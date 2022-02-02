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США перекинуть до Польщі 1700 військовослужбовців

Прем’єр-міністр Польщі назвав цей крок США "жестом солідарності, черговим важливим символом єдності та співпраці демократичних країн".

США перекинуть до Польщі 1700 військовослужбовців
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати перемістять до Польщі 1,7 тисяч військовослужбовців у рамках посилення східного флангу НАТО.

Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"США, відповідно до домовленостей, у відповідь на посилення напруженості в Україні перемістить до Польщі 1,7 тис. своїх військових", - зазначив Моравецький.

Він назвав цей крок США "жестом солідарності, черговим важливим символом єдності та співпраці демократичних країн".

Раніше сьогодні представник Пентагону Джон Кірбі заявив на брифінгу, що у зв'язку з обстановкою в Європі та діями Російської Федерації поблизу України США перекидають на тимчасовій основі додаткові сили до Німеччини, Польщі та Румунії.

Так, зокрема, днями тисяча військовослужбовців, дислокованих нині в Німеччині, будуть переміщені до Румунії. Вони приєднуються до 900 американських солдатів, які вже перебувають у Румунії. Ще приблизно 2 тис. додаткових військовослужбовців буде переведено зі США до Польщі та Німеччини.

Завдання цих сил полягатиме у "стримуванні агресії" та "поліпшенні оборонних можливостей країн-союзниць, що перебувають на передовій". 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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