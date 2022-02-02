США відмовляли президента Бразилії від візиту до Москви, щоб не "надихати" Путіна, - Reuters

Уряд США закликав президента Бразилії Жаїра Болсонару скасувати заплановану на лютий поїздку до Росії через зростання напруженості у зв'язку з нарощуванням військ біля кордонів України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформоване джерело, передає "Голос Америки".

Раніше бразильське видання Folha de S.Paulo зазначило, що дипломатичний тиск "є частиною глобальних зусиль США щодо ізоляції Росії на тлі побоювань щодо можливого конфлікту в Україні".

Для Болсонару, ультраправого популіста, який втратив ключового союзника в особі експрезидента США Дональда Трампа, поїздка в Росію надає можливість відновити свій вплив у світі, тоді як його чекає нелегка боротьба за переобрання цього року.

Як зазначає Reuters, американські офіційні особи побоюються, що візит Болсонару може "надихнути" Путіна, на тлі переговорів Росії із Заходом про деескалацію.

"Зараз не найкращий час для поїздки", – заявило джерело, додавши, що американська влада "намагалася відмовити" Болсонару від поїздки, наголошуючи, що вона може виявитися "прорахунком".

Білий дім та Держдепартамент поки що не відреагували на повідомлення.

Ще один бразильський дипломат також повідомив, що поїздка до Росії досі в планах Болсонару, і що держсекретар США Ентоні Блінкен не вимагав від Бразилії скасувати її, коли розмовляв із міністром закордонних справ Карлосом Франсою в неділю.

Газета Folha de S.Paulo, посилаючись на бразильських дипломатів, повідомила, що Болсонару не планує пропонувати Путіну підтримку чи приймати чиюсь сторону. Видання наголосило, що бразильський президент обговорюватиме питання, що становлять двосторонній інтерес, включаючи торгівлю.

Нагадаємо, 2019 році президент Бразилії звинуватив Леонардо ді Капріо в підпалі амазонських лісів.