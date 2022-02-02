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Блінкен закликав Росію відвести війська від кордонів України

"Подальше вторгнення в Україну буде мати швидкі та важкі наслідки для Росії".

Блінкен закликав Росію відвести війська від кордонів України
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Сторони обговорили письмову відповідь США на так звані пропозиції РФ щодо безпеки.

Про це йдеться у заяві за підсумками розмови, оприлюдненій на сайті Держдепу.

"Секретар підкреслив готовність США на двосторонній основі та разом із союзниками та партнерами продовжувати предметний обмін з Росією щодо взаємних проблем безпеки, що ми маємо намір робити у повній координації з нашими партнерами та союзниками", - йдеться у заяві. 

Блінкен також підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, а також праву всіх країн визначати свою власну зовнішню політику та альянси. 

"Секретар закликав Росію до негайної деескалації та виведення військ і техніки від кордонів України. Він наголосив, що подальше вторгнення в Україну буде мати швидкі та важкі наслідки, і закликав Росію йти дипломатичним шляхом", - йдеться у заяві.

Зі свого боку у МЗС Росії повідомили, що під час дзвінка сторони обговорили можливості подальшої роботи з гарантій безпеки з урахуванням наявних пропозицій, які вивчаються.

Міноборони України запевняє, що станом на зараз ризик нового вторгнення Росії нічим не відрізняється від ситуації зі стягненням військ Росії навесні минулого року. Росія використовує і інформаційні атаки для нагнітання паніки.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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