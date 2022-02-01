Парламент Грузії ухвалив постанову на підтримку України

У документі наголошується, що Грузія засуджує будь-які наміри, які можуть бути спрямовані проти територіальної цілісності суверенної держави.

Парламент Грузії одноголосно проголосував за постанову на підтримку України. Про це повідомив у Twitter голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Парламент Грузії прийняв постанову на підтримку України. Дякуємо за солідарність!" - написав Мережко.

Як повідомляє “Новини Грузія”, резолюцію "Про можливу військову ескалацію в Україні" підтримали 74 депутати, ніхто не проголосував проти.

Ініціатором резолюції стала партія "Грузинська мрія".

У документі наголошується, що Грузія засуджує будь-які наміри, які можуть бути спрямовані проти територіальної цілісності суверенної держави.

Нагадаємо, 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію щодо безпекової ситуації вздовж кордонів України та на тимчасово окупованих територіях. Документ засуджує стягування російських військ до кордонів України, закликає РФ відвести збройні сили та дотримуватися власних міжнародних зобов’язань.