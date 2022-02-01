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Роскомнагляд розіслав у ЗМІ вимоги видалити публікації про розслідування Навального

Вимоги стосуються 77 матеріалів, зокрема про "палац Путіна" під Геленджиком і фільм "Він вам не Дімон".

Роскомнагляд розіслав у ЗМІ вимоги видалити публікації про розслідування Навального
Фото: EPA/UPG

Редакції низки російських ЗМІ 1 лютого отримали розпорядження Роскомнагляду про видалення матеріалів, які розповідають про розслідування Олексія Навального

За інформацією видання "Новая газета", такі вимоги були пред'явлені телеканалу "Дождь", радіостанції "Эхо Москвы", виданням "Медуза", Znak.com, "Свободные новости" із Саратова та магаданському порталу "Весьма". Пізніше такі вимоги отримала й редакція "Новой газеты". 

Загалом Роскомнагляд вимагає видалити 77 матеріалів. Серед них – новини про "палац Путіна" під Геленджиком, розслідування "Він вам не Дімон", нерухомість голови Татарстану Рустама Мініханова, дачі голови Роскосмосу Дмитра Рогозіна та пентхаус тезки дружини депутата Леоніда Слуцького. Крім того, відомство вимагає видалити матеріали про дороге вбрання віцемера Москви із соціального розвитку Анастасії Ракової.

В обґрунтування своїх вимог Роскомнагляд наводить лист Генеральної прокуратури, в якому йдеться, що публікації у ЗМІ "поширюють матеріали організації, діяльність якої заборонена в Росії".

Усі, хто отримав вимоги про видалення таких матеріалів, входять до об'єднання незалежних медіа "Синдикат-100".

Це не перша хвиля вимог щодо видалення матеріалів російських ЗМІ. У грудні 2021 року Роскомнагляд розіслав у редакції медіа листи, в яких повідомлялося про необхідність видалити публікації, що базуються на розслідуваннях визнаного іноагентом видання "Проект".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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