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Україна має прогрес у виконанні угоди про асоціацію і хоче отримати дату вступу в ЄС, - Шмигаль

Україна вже виконала 63% завдань, передбачених Угодою про асоціацію.

Україна має прогрес у виконанні угоди про асоціацію і хоче отримати дату вступу в ЄС, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Україна у відповідь на прогрес у виконанні Угоди про асоціацію хоче почути конкретні дати вступу до Європейського Союзу.

Про це він заявив під час зустрічі з Виконавчим віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, повідомляє Урдовий портал.

"Україна вже виконала 63% завдань, передбачених Угодою про асоціацію. Ми готові наполегливо працювати далі в цьому напрямку. Звичайно, ми хочемо чути у відповідь на прогрес конкретні дати, коли Україна зможе бути країною-кандидатом, коли Україна зможе бути включеною до Європейського Союзу", - зазначив прем’єр-міністр.

Зі свого боку віцепрезидент Єврокомісії заявив, що кожна країна вільна сама обирати стратегію розвитку, об'єднання та альянси, куди вона хоче вступати.

"Щодо відносин України та ЄС, то все вже записано в Угоді про асоціацію. Виконання Угоди надасть більш точні кроки, коли Україна наближатиметься до ЄС", - заявив він.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що для вступу України в Європейський Союз знадобиться 10-15 років.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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