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Великобританія запевнила Україну у своїй підтримці

"Ми непохитні у нашій підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України"

Великобританія запевнила Україну у своїй підтримці
Фото: EPA/UPG

Великобританія твердо підтримує Україну у відстоюванні нею свого суверенітету, заявив постійний представник Великої Британії при Організації Джеймс Каріукі.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ми непохитні у нашій підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", - сказав Каріукі під час засідання Ради Безпеки ООН.

Розгортання російських військ біля кордонів України він охарактеризував як "найбільше військове накопичення в Європі за останні кілька десятиліть".

Каріукі наголосив, що Велика Британія "рішуче налаштована вести конструктивний діалог, якщо Росія щиро прагне знайти дипломатичне рішення". 

Великобританія активно виступає на підтримку України перед обличчям російської агресії. У січні Британія надіслала партію протитанкових засобів. Крім того, цього тижня Україну з офіційним візитом відвідає премʼєр Борис Джонсон. 

Раніше МЗС Великобританії пригрозило “російським олігархам” конфіскацією власності у межах запланованого посилення антиросійських санкцій. Міністр закордонних справ Ліз Трасс Трасс не виключила, що санкції можуть включати конфіскацію лондонської власності російських олігархів у Великобританії.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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