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Кислиця в Радбезі ООН: "​Якщо Росія має якісь питання, краще зустрітися і поговорити, а не переміщати війська"

Дезінформація - це пряме свідчення небажання Росії забезпечити деескалацію на кордоні.

Кислиця в Радбезі ООН: "​Якщо Росія має якісь питання, краще зустрітися і поговорити, а не переміщати війська"
Фото: надано Сергієм Кислицею

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що російська дезінформація - це пряме свідчення небажання Росії забезпечити деескалацію ситуації на кордоні з Україною.

Про це він заявив на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Україна не збирається починати військовий наступ ні на Донбасі, ні в Криму, ні деінде. Україна не бачить жодної альтернативи мирному вирішенню конфлікту, що триває, відновлення її суверенітету і територіальної цілісності. Водночас ми бачимо російську кампанію з дезінформації, включно з помилковими обвинуваченнями в тому, що Україна планує військову атаку. Цього не буде. Це пряме свідчення небажання Росії забезпечити деескалацію та підготуватися до виправдання її можливої подальшої агресії", - сказав Кислиця.

Він наголосив, що Україна підтримує необхідність тримати відкритими дипломатичні канали з Росією, якщо це запобігатиме переходу до військових інструментів.

"Мій президент нещодавно підтвердив, що він готовий зустрітися зі своїм російським колегою. Якщо Росія має якісь питання до України, краще зустрітися і поговорити, а не переміщати війська до кордонів України і залякувати український народ", - зазначив Кислиця.

Нагадаємо, перед виступом Кислиці делегація РФ залишила засідання Радбезу під приводом зустрічі з генсеком ООН.

Президент України Володимир Зеленський зі своєї сторони вже неоднократно висловлював бажання зустрітися з Путіним. На його думку, без прямих переговорів з Росією зупинити війну на Донбасі буде неможливо.

У грудні минулого року він запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу. Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час. Зеленський назвав цю умову неприпустимою і наголосив, що він хоче зустрітися саме з Путіним, а не з терористами.

28 січня 2022 року міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що зустріч президентів України та РФ може відбутися у Москві, Сочі чи Санкт-Петербурзі. При цьому обговорення питань урегулювання ситуації на Донбасі, за його словами, має відбуватися у Тристоронній контактній групі. Пізніше прессекретар Путіна Пєсков заявив, що не виключає зустрічі лідерів України та РФ на зимовій Олімпіаді в Пекіні.

Раніше, 26 січня, в Парижі відбулася зустріч радників лідерів у "нормандському форматі". Вона тривала понад сім годин. Радники домовилися зустрітися знову через два тижні в Берліні. Зеленський позитивно оцінив перемовини радників. Про організацію зустрічі на рівні лідерів держав сторони поки не домовилися, однак, у Зеленського вітають, що у Кремлі заговорили про можливість зустрічі президентів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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