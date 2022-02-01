​Членів сімей держслужбовців США зобов'язали поїхати з Білорусі

У Держдепі зазначили, що ситуація на кордоні з Україною "непередбачувана і в регіоні спостерігається підвищена напруженість".

Державний департамент США віддав розпорядження про від'їзд членів родин американських дипломатів із посольства в Мінську у зв'язку з нарощуванням російських військ біля білорусько-українського кордону.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що ситуація "непередбачувана і в регіоні спостерігається підвищена напруженість".

Американським громадянам і раніше е рекомендували їздити до Білорусі – через пандемію коронавірусу та порушення прав людини в країні. Наразі до цього додалася ситуація на кордоні з Україною.

Держдеп наголошує, що перекидання солдатів у сусідню з Україною країну викликає побоювання з приводу того, що Росія, можливо, має намір напасти на Україну з півночі. За даними міністерства оборони США, Росія продовжувала розміщувати у Білорусі війська на минулих вихідних. Зараз, за оцінкою США, в Білорусі перебувають близько 5000 російських військових.

Минулого тижня Держдепартамент дозволив від'їзд держслужбовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві.

Нагадаємо, раніше постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що Росія має намір розширити свою присутність на кордоні Білорусі з Україною до понад 30 тис. військових. Крім того, РФ вже накопичила понад 100 тис. військових уздовж кордонів України.

На тлі нарощення Росією військового контингенту біля кордонів України Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявляв, що це Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". За його словами, це – ще "похлєщє", ніж натовські військовослужбовці. Він також заявив, що Білорусь і Росія "ломануть так, що мало не здасться".

Сполучені Штати Америки попередили Мінськ про серйозні наслідки, якщо територію Білорусі використають для російського вторгнення в Україну.