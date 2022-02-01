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Упродовж доби окупаційні війська двічі порушили режим тиші на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Упродовж доби окупаційні війська двічі порушили режим тиші на Донбасі
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Упродовж минулої доби, 31 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Світлодарська окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок чого вогнепальне поранення дістав цивільний місцевий мешканець. Чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні.

Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", – зазначили в штабі.

Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше ексміністр закордонних справ Німеччини виступив за введення миротворців ООН на схід України для контролю за дотриманням перемир’я та запобіганню насильства.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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