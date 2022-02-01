Упродовж доби окупаційні війська двічі порушили режим тиші на Донбасі

Упродовж минулої доби, 31 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Світлодарська окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок чого вогнепальне поранення дістав цивільний місцевий мешканець. Чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні.

Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", – зазначили в штабі.

Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше ексміністр закордонних справ Німеччини виступив за введення миротворців ООН на схід України для контролю за дотриманням перемир’я та запобіганню насильства.